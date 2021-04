Accor va administra un hotel Binderbubi din Mediaș, care va fi redeschis sub brandul Mercure Accor a semnat un contract de management cu Daflog pentru operarea unui hotel care funcționa sub brandul Binderbubi in Mediaș, care se va transforma in Mercure Mediaș Binderbubi, al șaptelea hotel Mercure din Romania. Hotelul va fi redeschis in mai 2021, dupa o renovare majora. Hotelul Mercure Mediaș Binderbubi Hotel & SPA va oferi 46 de camere, 2 sali de ședințe cu o capacitate de pana la 150 de participanți, un restaurant panoramic, un bar și un centru spa cu piscina interioara incalzita. „Este o mare satisfacție pentru noi sa adaugam inca o destinație portofoliului Accor din Romania și cu atat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

