Accident teribil în localitatea Tețcani din județul Neamț. Patru oameni au decedat, dintre care 2 copii Un accident teribil a avut loc in apropierea localitații Tețcani, din județul Neamț, dupa ce autoutilitara și un autoturism s-a acroșat. In urma evenimentului rutier, autoturismul a parasit partea carosabila și s-a rasturnat intr-un lan de porumb. In autoutilitara se afla doar conducatorul auto iar in autoturism se aflau 5 persoane. Conducatorul autoutilitarei a ieșit singur din mașina pana la sosirea poliției și a pompierilor, iar un pasager din autoturism a fost scos de catre participanții la trafic. Comunicatul ISU precizeaza amanunte de la intervenție: ”Ajunși la locul solicitarii, pompierii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

