Stiri pe aceeasi tema

- Femeia care a murit în accident era din Paniceni și avea 47 de ani. Șoferul care a intrat cu mașina în parapet, dupa care în mașina în care se afla victima moarta e din Cluj-Napoca. „Accident rutier mortal pe DN1 E60, între…

- Un accident teribil a avut loc, duminica dupa-amiaza, intre localitațile Patrauți și Darmanești din județul Suceava. O persoana a murit și alți trei oameni au fost raniți, dupa impactul puternic cu un alt autoturism. Iata cum a avut loc tragedia!

- 8 moldoveni au fost raniți in urma unui accident in Romania. Impactul s-a produs astazi, in jurul orei 12:00, in raza localitații Andreneasa. Ministerul de Externe de la Chișinau a venit cu mai multe informații despre caz.

- Accident mortal in Dolj. O femeie și o fetița de doar 11 ani au murit pe loc dupa ce o mașina le-a lovit din plin, chiar in fața casei lor. Șoferița, cea care se face vinovata de tragedie, este incepatoare.

- Un accident cu urmari tragice a avut loc in cursul nopții de joi spre vineri, in județul Vrancea. Din pacate, s-a aflat ca trei tineri au pierit dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de un cap de TIR. Impactul a fost unul violent, iar din cate se poate vedea, autoturismul s-a transformat […] The…

- Un accident mortal a avut loc in aceasta dimineața in localitatea Luna, judetul Cluj. Din pacate, o persoana a decedat. Conform reprezentantilor IPJ Cluj la intrarea in localitatea Luna, pe DN15 E60 s-a produs un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule. (Video) Accident mortal in…

- Traficul rutier a fost intrerupt temporar joi seara pe șoseaua Cluj-Napoca – Gherla, in zona localitații Jucu, județul Cluj, din cauza unui accident rutier. In jurul orei 19.45, un autoturism a lovit un autotren staționat in afara șoselei. Un pasager din autoturism a fost ranit grav, fiind solicitat…

- Pe centura ocolitoare de la Apahida a avut loc vineri in jurul orei 12.30 un accident rutier. Duoa persoane au fost ranite. Din constatarile polițiștilor a rezultat ca un autoturism, condus de un barbat de 32 de ani din comuna Florești, care se deplasa dinspre Cluj spre Gherla, tractat de un alt autoturism,…