Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu victime in localitatea Cojasca. Din primele verificari efectuate, polițiștii au constatat ca un tanar, de 18 ani, din comuna Butimanu, in timp ce ar fi condus un autoturism pe DJ 711, in…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Titu au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier. Din primele cercetari efectuate, polițiștii au stabilit ca un tanar de 18 ani, din Vlasceni, in timp ce ar fi condus un motociclu, pe strada Dealului, ar fi pierdut controlul asupra direcției…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Racari au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident rutier in localitatea Crevedia. Din primele verificari efectuate, polițiștii au constatat faptul ca un barbat, de 31 de ani, din județul Teleorman, in timp ce ar fi condus o motocicleta…

- Un tanar care s-a urcat la volan drogat și fara permis i-a „alergat” pe polițiști prin comuna Copalau Joi, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, in timp ce se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe drumul județean D.J. 208H, in comuna Copalau, au efectuat semnal de oprire unui autoturism…

- In cursul serii de 4 martie a.c., in jurul orei 20:35, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier in localitatea Razvad. Din verificarile efectuate, polițiștii au constatat ca un barbat, de 37 de ani, din Tulcea, in timp ce ar fi condus un…

- Nr. 44329 din data de 27 februarie 2024 EVENIMENT RUTIER La data de 26 februarie 2024, in jurul orei 14:20, politistii din cadrul Biroului Rutier Tecuci au fost sesizati cu privire producerea unui eveniment rutier pe strada Vasile Lupu, din comuna Matca, judetul Galati, din care a rezultat vatamarea…

- Detașamentul de Pompieri Targoviște a intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de descarcerare și un echipaj SMURD. La fața locului echipajele de intervenție au constatat faptul ca incendiul se manifesta la sistemul de cuplare si transmisie intre locomotiva și vagon.…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier in localitatea Razvad. Din primele verificari efectuate, polițiștii au stabilit ca un barbat, de 53, din comuna Ocnița, in timp ce ar fi condus un autoturism pe DN 72, in localitatea Razvad, ar fi…