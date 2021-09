Stiri pe aceeasi tema

- Azi dimineata, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe raza localitații Martinești. Un barbat de 42 de ani, din Martinești, aflandu-se la volanul unei masini nu s-a asigurat corespunzator la efectuarea unui viraj la stanga astfel ca a intrat in coliziune cu un autoturism…

- In cursul zilei de miercuri, un grav accident rutier a avut loc in localitatea Martinești, județul Satu Mare. In urma acestuia, patru persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. Doua mașini s-au izbit frontal. Accident grav in Satu Mare La fața locului au ajuns de urgența pompierii cu o autospeciala…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Sighișoara au fost solicitați sa intervina miercuri, 18 august, la un accident rutier in localitatea Mihai Viteazu. "In urma acidentului rutier in care doua autoturisme s-au lovit frontal au rezultat trei victime care primesc ingrijiri medicale de la echipajele…

- Accident grav in Baia Mare. Impact frontal intre doua autoturisme. O persoana incarcerata. Traficul rutier a fost blocat o ora.foto ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 Accident rutier grav in urma cu puțin timp in Baia Mare pe strada Fabricii. Oferta de…

- Accident grav cu sapte victime, in localitatea 23 August, pe drumul dintre Constanta si Mangalia, dupa ce masinile a doua grupuri de turisti s-au izbit frontal. Accident grav, cu sapte victime, in aceasta dupa-amiaza, pe DN 39, in zona localitatii 23 August din judetul Constanta. Pe drumul care leaga…

- Accident rutier cu posibilitatea ca o victima sa fie incarcerata la iesire din loc. Albesti spre Brasov (E 60).Intervin pompierii militari din cadrul Detasamentului Sighisoara si SMURD Sighisoara. Este vorba despre un accident rutier intre doua autoturisme in urma acestuia sunt trei victime, una cod…

- Azi-noapte, in jurul orei 03.30, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca pe D.J. 108D, a avut loc un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a mai multor persoane. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat un autoturism care prezenta avarii, pe conducatorul acestuia, un…

- Carambol rutier la iesire din localitatea Tariverde, judetul Constanta.Un accident rutier s a produs luni, la iesire din localitatea Tariverde, judetul Constanta, in urma impactului rezultand cinci victime.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 22 Constanta…