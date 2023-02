Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație, duminica dupa-amiaza, pe DJ 581, la intrarea in comuna Lupac dinspre Reșița, in județul Caraș-Severin. In incident au fost implciate doua autoturisme inc are se aflau in total cinci persoane. La fața locului s-au deplasat de urgența o ambulanța din cadrul Serviciului de Ambulanța…

- Accident grav pe raza municipiului Resita in care au fost implicate doua masini. Doua persoane dintre cele trei aflate in interiorul autoturismelor primesc ingrijiri la fata locului. Accidentul a avut loc in aceasta dimineata pe soseaua de centura a Resitei. In urma apelului la 112 s-au deplasat la…

- Accident de circulație, astazi, pe DN 58B, șoseaua care leaga Timișoara de Reșița. Coliziunea s-a petrecut intre localitațile Colțan și Bocșa, județul Caraș-Severin. In accident au fost implicate doua autoturisme, iar patru persoane au fost ranite. La fața locului au intervenit echipaje din cadrul Detașamentului…

- Accident de circulație pe DN6, in apropiere de Caransebeș, in care au fost implicate trei autoturisme. Incidentul a avut loc in zona localitații carașene Petroșnița, și din fericire nu a fost nevoie de intervenția echipajului de descarcerare. La fața locului s-au deplasat doua echipaje din cadrul Serviciului…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe DN 68, in localitatea carașeana Obreja. Conform ISU Caraș-Severin, in coliziune au fost implicate doua autoturisme aflate in trafic și o mașina parcata pe marginea drumului. „In urma accidentului, au fost transportați la spital doi adulți și un minor…

- Accident de circulație in aceasta seara pe DN 58B, la ieșirea din Reșița spre localitatea carașeana Moniom. In urma ciocnirii dintre doua autoturisme au rezultat doua victime, una dintre acestea avand nevoie de ingrijiri medicale dupa ce a suferit un traumatism cranio-cerebral. La fața locului au intervenit…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Lugoj au fost solicitați sa intervina, duminica, la ora 17:28, in satul Bodo, la stingerea unui incendiu produs la doua autoturisme din curtea unui imobil. La fața locului s-au deplasat un ofițer și 4 subofițeri cu o autospeciala de prima intervenție și…

