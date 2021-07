Stiri pe aceeasi tema

Un nou accident mortal s-a produs pe raza judeșului Cluj, dupa ce un autoturism a patruns pe sensul opus și s-a izbit frontal de un autocamion! Șoferul a murit, iar alte doua persoane aflate in...

Sambata, 26 iunie, s-a produs inca un accident pe Autostrada Transilvania, de data aceasta pe sensul de mers de la Turda spre Gilau. Doua mașini au fost avariante. Din fericire nu au fost persoane...

Vineri, 25 iunie, in jurul orei 13:00, un autoturism marca BMW a fost implicat intr-un accident pe Autostrada Transilvania, sensul de mers Turda- Cluj. Mașina condusa de o femeie a ieșit de pe...

- Accident rutier pe Autostrada Soarelui.Un accident rutier s a produs sambata dupa amiaza pe Autostrada Soarelui. Potrivit informatiilor, un autoturism a intrat in parapet, la kilometrul 182 al autostrazii, pe sensul de mers Constanta Bucuresti.Deocamdata nu se cunoaste daca sunt persoane ranite.Centrul…

Circulația din Cluj-Napoca spre Turda a fost oprita in aceasta seara din cauza unui accident produs la coborarea Feleacului. Un tanar a pierdut controlul mașinii in curba și a intrat direct in...

- Accident rutier pe bulevardul Mamaia din municipiul Constanta. Salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" au fost solicitati sa intervina astazi in municipiul Constanta.Conform primelor informatii, un sofer a intrat cu autoturismul in parapet, pe bulevardul Mamaia, in…

- Accident rutier cu doua victime la iesire de pe autostrada A4.In urma cu cateva momente, salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" au fost solicitati sa intervina la iesire de pe autostrada A4, catre Agigea.Potrivit primelor informatii, s a produs un accident rutier.…

O conducatoare auto de 25 de ani, din județul Maramureș, a generat un accident pe strada Septimiu Albinii din Cluj-Napoca, dupa ce a pierdut controlul volanului.