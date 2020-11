Accident mortal în Olt. Două mașini s-au făcut praf O persoana a murit și alte doua au fost ranite dupa ce doua autoturisme au fost implicate intr-un accident pe drumul județean 546 pe raza comunei Curtișoara din județul Olt. 1 de 3 „La data de 30 noiembrie a.c., Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat despre faptul ca pe DJ 546, in comuna Curtișoara, a avut loc un eveniment rutier intre doua autoturisme. La fața locului au fost gasite doua autoturisme avariate, cei doi conducatori auto, un tanar de 19 ani din comuna Slatioara și un barbat de 53 de ani din comuna Curtișoara, necesitand ingrijiri medicale, iar o femeie de 50 de ani… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

