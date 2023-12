Accident mortal în Maramureș. Un bărbat în vârstă de 67 de ani a murit în urma impactului Accident mortal in Maramureș. Un barbat in varsta de 67 de ani a murit in urma impactului Ieri, 5 decembrie a.c., in jurul orei 17.00, polițiștii Secției 6 Sarasau au fost sesizați prin apel 112 despre producerea unui eveniment rutier in comuna Rona de Sus. In urma deplasarii la fața locului și din primele cercetari efectuate, polițiștii au constatat faptul ca un tanar de 23 de ani, aflat la volanul unui autoturism, avand direcția de deplasare inspre municipiul Sighetu Marmației, a surprins și accidentat mortal un barbat in varsta de 67 de ani, aflat in calitate de pieton. Conducatorul autoturismului… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

