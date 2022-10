Stiri pe aceeasi tema

- Un nou accident rutier grav s-a produs, in urma cu puțin timp, pe DN1C, in zona localitații clujene Jucu. Traficul a fost blocat. Impactul extrem de violent a survenit intre doua autoturisme. In sprijin a fost solicitat și elicopterul SMURD de la Jibou. „Accident rutier produs in urma cu puțin timp…

- Prezentatoarea TV Olga Skabeieva, supranumita „papusa lui Putin”, a facut declaratii halucinante in timpul unui talk-show, raspunzandu-i unui deputat, ca Moscova ar fi trebuit sa bombardeze nuclear Regatul Unit in timpul funeraliilor reginei Elisabeta a II-a, potrivit The Independent.

- Premierul britanic Liz Truss s-a angajat luni sa acorde asistenta militara Ucrainei in valoare de cel putin 2,3 miliarde de lire sterline in 2023 pentru a o ajuta sa se apere de invazia rusa initiata de presedintele Putin, informeaza PA Media/dpa.

- Marius Budai a declarat, in cadrul unei conferințe de presa de la Iași, ca susține majorarea pensiilor cu minimum 10% de la 1 ianuarie 2023. Ministrul Muncii a precizat ca PSD lucreaza in paralel și la un program de masuri pentru iarna 2022-2023.

- Proprietarii de pisici dintr-un oraș german vor avea voie sa-și lase animalele de companie afara pentru prima data in trei luni, dupa ce autoritațile au ridicat un lockdown mai puțin obișnuit.

- Mai multe persoane au fost ranite intr-un accident ciudat petrecut duminica la o proba de ciclism pe pista de la Jocurile Commonwealth din Birmingham. Un ciclist „a zburat” zboara in tribune și a ranit spectatorii. Concurentul britanic Matt Walls a fost catapultat in tribune. „Matt este conștient și…

- Joi, 14 iulie, pe drumul comunal DC 66, in localitatea Stanciova, o femeie in varsta de 69 de ani a patrauns pe sensul opus din mers și a intrat in coliziune cu o mașina condusa de o tanara de 24 de ani. In urma impactului, ambele conducatoare auto au fost ranite, iar soferita de 69 de ani a ramas incarcerata.…

- NOROCOS… Inca de la primele ore ale dimineții, pompierii militari din cadrul Detașamentului Vaslui au intervenit pentru acordarea primului ajutor unui barbat in varsta de 32 ani care a suferit un accident chiar in fața sediului Inspectoratului pentru Situații de Urgența al judetului Vaslui. Barbatul…