Stiri pe aceeasi tema

- Accident produs duminica, 10 martie, pe Autostrada A1. Din primele informații, in accident au fost implicate o autoutilitara și doua mașini, dintre care una a luat foc. O femeie, pasagera in autoutilitara, a fost ranita și transportata la spital.

- Un incendiu uriaș a izbucnit miercuri seara in județul Timiș. Flacarile s-au extins pe o suprafața de aproximativ 100 de hectare, anunța ISU, potrivit jurnalul.ro. Potrivit ISU Timiș „la nivelul Stației de Pompieri Faget a fost activata creșterea capacitații operaționale ca urmare a izbucnirii unui…

- Un incendiu de vegetație uriaș a izbucnit miercuri in județul Timiș. Flacarile s-au extins pe o suprafața de aproximativ 100 de hectare, anunța ISU. Potrivit ISU Timiș „la nivelul Stației de Pompieri Faget a fost activata creșterea capacitații operaționale ca urmare a izbucnirii unui incendiu de vegetație…

- Un incendiu uriaș a izbucnit miercuri seara in județul Timiș. Flacarile s-au extins pe o suprafața de aproximativ 100 de hectare, anunța ISU.Potrivit ISU Timiș „la nivelul Stației de Pompieri Faget a fost activata creșterea capacitații operaționale ca urmare a izbucnirii unui incendiu de vegetație…

- O femeie de 22 de ani s-a rasturnat cu mașina, in timp ce se deplasa intre localitațile mehedințene Devesel și Scapau. „In cursul acestei dimineți, doua echipaje din cadrul Stației de Pompieri Vanju Mare au intervenit, cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanța SMURD, la un…

- La primele ore ale dimineții, pompierii au fost chemați sa intervina la un accident rutier produs in Pitești, strada Republicii, in care au fost implicate trei autoturisme, dintre care, in urma impactului, unul s-a rasturnat pe partea laterala. La locul solicitarii au acționat salvatorii de la Detașamentul…

- Accident petrecut sambata, in jurul pranzului, pe DN 59A. O șoferița a intrat intr-un parapet de beton de pe marginea drumului, mașina ei rasturnandu-se. Femeia a fost transportata la spital.

- GRAV… Aseara, in jurul orei 22:30, la ieșirea din municipiul Huși spre vama Albița s-a produs un accident de circulație grav, cu patru victime care au fost transportate la spitalul municipal „Dimitrie Castroian”. Se pare ca șoferul autoturismului in care se aflau toate persoanele implicate in accident…