Accident la munte. Componentă a naţionalei Moldovei s-a stins la 26 de ani Violeta Mitul, componenta a echipei nationale, a murit in urma unui accident la munte. Violeta avea 26 de ani. Anuntul a fost facut de Federatia Moldoveneasca de Fotbal. Fata era componenta a echipei nationale a Moldovei și a jucat peste 40 de partide, in care a evoluat ca fundas. „Cu profunda tristete si durere in suflet, Federatia Moldoveneasca de Fotbal isi exprima sincere condoleante si regretul profund fata de trecerea in nefiinta a jucatoarei Nationalei de fotbal, Violeta Mitul. Una dintre cele mai bune jucatoare ale Nationalei feminine a suferit un tragic accident incompatibil cu viata… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

