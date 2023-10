Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin douazeci de persoane au murit si multe altele au fost ranite marti seara la Venetia, cand un autobuz care functiona cu gaz metan a cazut de pe un pod si a luat foc, potrivit primariei acestui oras din nord-estul Italiei, scrie AFP.

- La fata locului au intervenit pompierii Detasamentului Piatra-Neamt si mai multe ambulante. “Pana la sosirea fortelor de interventie, toti pasagerii s-au autoevacuat. Conducatorul autoturismului, un barbat in varsta de 23 ani, a necesitat ingrijiri medicale. Aceasta a fost preluat de echipajul Serviciului…

- Cel putin sapte persoane au murit si alte 27 au fost spitalizate duminica in Brazilia, dupa un accident al unui autobuz care transporta suporteri ai clubului de fotbal Corinthians, potrivit pompierilor, informeaza AFP. Vehiculul s-a rasturnat pe o portiune de autostrada in panta in apropiere de Belo…