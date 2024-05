Un autobuz cu zeci de pasageri la bord a căzut într-o prăpastie. Cel puțin 16 morți – VIDEO Accident cu urmari tragice in Peru. Un autobuz in care se aflau zeci de oameni a cazut intr-o prapastie, iar in urma nenorocirii mai multe persoane și-au pierdut viața. Un autobuz care transporta aproximativ 40 de pasageri a cazut intr-o prapastie marti dimineata in regiunea andina Ayacucho, in sud-estul Peru, accident care s-a soldat cu […] The post Un autobuz cu zeci de pasageri la bord a cazut intr-o prapastie. Cel puțin 16 morți – VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

