Stiri pe aceeasi tema

- Accident infiorator in urma cu putin timp, provocat de un sofer de 19 ani. Trei oameni au murit Trei persoane, printre care un adolescent de 16 ani, au murit, iar o alta a fost grav ranita, vineri seara, intr-un accident care a avut loc in comuna Hosman din Sibiu. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag…

- Doua persoane au murit, iar alte doua au fost ranite, vineri seara, in urma unui accident produs in localitatea Hosman din Sibiu. Printre victime se numara un adolescent de 17 ani care a fost transportat inconstient la spital, relateaza Romania TV. Medicii chemati de urgenta au gasit la fata locului…

- Un accident GRAV a avut loc in afara localitații Hosman, Sibiu. Doua persoane au murit pe loc, iar alte doua sunt ranite și transportate de urgența la spital, potrivit Realitatea. Potrivit primelor...

- Sambata, 15 februarie 2020, in jurul orei 04.00, polițiștii din Abrud au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca pe strada Moților din oraș a avut loc un eveniment rutier, soldat cu pagube materiale. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat faptul ca, un tanar de 20 de ani din Abrud,…

- O femeie de 34 de ani si-a pierdut viata, iar un tanar de 20 de ani a fost ranit grav dupa ce au fost acrosati de o masina in timp ce se aflau pe marginea unui drum. In noaptea de Revelion, in jurul orei 00.20, in timp ce conducea autoturismul pe un drum judetean din […]

- ISU Sibiu a anunțat ca a intervenit cu doua echipaje SMURD și doua echipaje de pompieri militari pe A1, km 257, sensul spre Sibiu la un accident rutier. Un microbuz s-a rasturnat in șanț. „La fața locului s-au acordat ingrijiri medicale și au fost evaluate medical un numar de șapte persoane. S-a constatat…

- Un grav accident rutier a avut loc noaptea trecuta in Chișoda. Un șofer de 45 de ani nu a acordat prioritate intr-o intersecție altui autoturism, condus de un șofer de 24 de ani. The post Accident la margine de Timișoara. Oameni raniți appeared first on Renasterea banateana .

- Doua autospeciale cu modul de descarcerare,.un echipaj SMURD (ISU Cluj și Mureș) au intervenit in aceasta dimineața ca urmare a unui grav accident rutier produs pe raza localitații Luncani, in