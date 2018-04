Accident în lanț la Galați. 2 oameni au murit și alți 9 au fost grav răniți Accident in lanț la Galați, a doua zi de Paște .Cel puțin 11 oameni au fost raniți. Printre vinctime sunt și 3 copii. Trei masini s-au izbit violent. Un accident in lant s-a produs in judetul Galati, unde trei masini s-au ciocnit. Sunt cel putin 11 victime, indica primele informatii.nAccidentul s-a produs pe drumul care leaga orasul Galati de Tecuci. Potrivit anchetatorilor, 2 persoane au murit. Alte noua persoane aflate in cele trei automobile au fost ranite. Printre victime sunt si 3 copii, spun martorii.ISU Galati confirma ca printre cele noua victime sunt si 3 copii, potrivit Observator.tv.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

