Accident în Ilfov. Un stâlp s-a prăbuşit peste un taxi Incidentul a avut loc in localitatea Dobroiesti. Soferul betonierei a incercat sa dea cu spatele fara sa se asigure. Masina s-a izbit violent de un stalp de iluminat , pe care l-a rupt. Stalpul s-a prabusit peste un taxi care trecea prin zona. Doar o minune a facut ca taximetristul sa nu fie ranit, insa masina sa a fost serios avariata. Soferul betonierei nu consumase alcool, au stabilit politisti. El va fi cecercetat pentru accidentul pe care l-a provocat . Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

