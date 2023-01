Accident în Capitală. Două eleve, lovite de o mașină pe trotuar Doua fete care mergeau, joi dimineața, spre școala au fost lovite de un autoturism. Din primele informații, elevele s-ar fi aflat pe trotuar. Trei mașini au fost implicate intr-un accident ce a avut loc pe Șoseaua Vitan-Barzești, in Capitala. La fața locului au ajuns mai multe echipaje ale salvatorilor – de la Ambulanța, SMURD și […] The post Accident in Capitala. Doua eleve, lovite de o mașina pe trotuar first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua eleve de 15 ani au fost lovite, joi, de o masina care s-a rasturnat pe trotuar, dupa ce a fost implicata intr-un accident cu alte doua autoturisme pe soseaua Vitan Barzesti. Potrivit Biroului de presa al Brigazii Rutiere, cele doua fete au fost transportate la Spitalul ”M.S. Curie” pentru acordarea…

- Trei autoturisme au fost implicate intr-un accident rutier pe Șoseaua Vitan-Barzești din București, joi de dimineața, in jurul orei 8:30. Doua fete de 15 ani au fost lovite pe trotuar. Una dintre victime e in stare grava, cealalta e ranita ușor, dupa ce una dintre mașinile implicate in accident a intrat…

- Un accident in care au fost implicate trei mașini a avut loc, joi, pe Șoseaua Vitan-Barzești. In urma impactului, doua eleve care se aflau pe trotuar au fost ranite, iar o mașina s-a rasturnat pe carosabil. Doua eleve au fost accidentate, in urma unui carambol cu trei mașini, care a avut loc in urma…

- Un autoturism s-a rasturnat joi dimineața, 19 ianuarie 2023, in jurul orei 08:15, pe Șoseaua Vitan-Barzești din municipiul București. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Incident șocant, joi dimineața, in Capitala, in zona Vitan-Barzești! Doua eleve care mergeau pe trotuar au fost lovite de o mașina, care a ricoșat in urma unui accident rutier, relateaza Realitatea PLUS.Din primele informații, in evenimentul rutier au fost implicate trei autoturisme. In urma impactului,…

- Doua fete de 11, respectiv 16 ani, au fost ranite, miercuri seara, pe o trecere de pietoni din Turda, județul Cluj, dupa ce un șofer in varsta de 85 de ani nu le-a acordat prioritate la o trecere de pietoni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- O masina de politie care circul cu girofarul pornit pe bulevardul Barbu Vacarescu din Capitala s-a ciocnit marti dimineata cu un alt autovehicul. Soferul autospecialei politiei si pasagerul au fost raniti, fiind transportati la spital. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- O tanara in varsta de 20 de ani care circula duminica dupa-amiaza cu un autoturism pe șoseaua Mociu – Apahida s-a rasturnat. Polițiștii au fost sesizați in jurul orei 12.40. Evenimentul s-a produs in afara localitații Apahida, la kilometrul 1+300 metri. La fața locului a intervenit un ehipaj de Ambulanța.…