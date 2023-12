Stiri pe aceeasi tema

- Treisprezece persoane au murit in urma unui "val de caldura" care a afectat in ultimele zile Bolivia, a anuntat luni guvernul bolivian, meteorologii inregistrand temperaturi record in aceasta tara, transmite AFP.

- O tragedie a avut loc in Timișoara, acolo unde un barbat a murit pe loc dupa ce doua mașini s-au izbit frontal. Impactul devastator s-a produs dupa ce o șoferița a intrat pe contrasens pe șoseaua de centura și s-a ciocnit violent cu un autoturism care circula regulamentar. Barbatul de 48 de ani de la…

- Tanarul in varsta de 24 de ani care sambata seara a intrat intr-o depasire neregulamentara, la iesirea din orasul Gherla catre Dej, provocand un accident in urma caruia doi oameni au murit, a fost retinut. Politistii care constatasera ca barbatul avea alcoolemie de 0,60 miligrame la mie alcool pur in…

- Evenimentul a avut loc dupa ce șoferul TIR-ului, inmatriculat in Turcia, a pierdut controlul direcției de mers și a intrat intr-un parapet.La scurt timp, pe șosea s-a facut un adevarat patinoar din cauza motorinei care a ajuns pe asfalt. Ploaia și combustibilul au facut drumul impracticabil, iar șoferii…

- Sapte persoane au murit si alte cateva au fost ranite intr-un accident petrecut in Bavaria, in noaptea de joi spre vineri, in care a fost implicat un microbuz care ar fi transportat ilegal imigranti, relateaza AFP, citata de News.ro.

- Un accident cumplit s-a produs pe A1, in dreptul localitații Ciorogarla, in care au fost implicate doua TIR-uri și doua autoturisme. Cinci oameni au murit. In urma actiunilor pentru descarcerare au fost identificate cinci persoane decedate in vehiculul prins intre cele doua autotrenuri. Se pare ca masina…

- Accidentul de pe DN 7, unde o cisterna incarcata cu GPL s-a ciocnit cu un TIR, ar fi fost provocat de soferul cisternei care ar fi pastrus pe contrasens. Cisterna ar apartine firmei Flagas care detinea instalatia GPL care a explodat la Crevedia.Politistii au stabilit, in urma primelor cercetari la locul…

- Un accident groaznic a avut loc in Indonezia, in care au fost implicați doi romani. Un tanar de 19 ani a murit, iar Nora Țichindeleanu a supraviețuit, insa cu rani foarte grave. Medicul endocrinolog din Sibiu este mama unui baiețel de patru ani și a fost internata in spital in Indonezia, insa pentru…