- In urma impactului, unul dintre pietoni a decedat, iar cel de al doilea a fost ranit grav.Un barbat a decedat si altul a fost ranit grav luni dupa ce un sofer in varsta de 76 de ani, care se deplasa pe soseaua Chitilei, dinspre bulevardul Laminorului catre iesirea din Bucuresti, i a accidentat, in momentul…

- Un barbat a decedat si altul a fost ranit grav luni dupa ce un sofer in varsta de 76 de ani, care se deplasa pe soseaua Chitilei, dinspre bulevardul Laminorului catre iesirea din Bucuresti, i-a accidentat, in momentul in care a ajuns la intersectia cu strada Aeroportului, informeaza Agerpres.

- Accidentul s-a petrecut pe Soseaua Chitilei. "In jurul orei 20.40, prin apel 112, Brigada Rutiera a fost sesizata cu privire la producerea unui accident rutier pe Șos Chitilei, in care au fost implicați un autovehicul și 2 pietoni. Din primele date, conducatorul unui autovehicul in…

- Un accident rutier mortal a avut loc noaptea trecuta in București. Un motociclist a murit pe loc, dupa ce a fost spulberat, la intersecția Bd. Iuliu Maniu cu Str. Valea Lunga, de un șofer. Medicii nu au mai putut face nimic pentru tanarul de 26 de ani, informeaza Observatornews.ro.Citește…

- Accident grav, astazi, in Capitala. Trei persoane au fost ranite pe Calea Ferentari, dupa ce doua mașini s-au ciocnit. Calea de rulare a tramvaielor este blocata.”In jurul orei 10.50, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe Calea Ferentari.…

- Accidentul s-a petrecut pe Calea Vacarești din Bucuresti. "In jurul orei 10.50, conducatorul unei motociclete in varsta de 40 ani care se deplasa pe Calea Vacaresti din directia Sos Mihai Bravu catre Piata Sudului, in momentul in care a ajuns la statia STB Pridvorului, a surprins si accidentat…

- Un copil de 10 ani a decedat dupa ce a fost grav accidentat de un motociclist pe Calea Vacarești, din Capitala. Potrivit primelor informații ale polițiștilor, victima ar fi traversat neregulamentar, scrie Mediafax. Un motociclist in varsta de 40 ani care mergea pe Calea Vacarești din direcția Șoselei…

- Un accident rutier a avut loc sambata, la intrarea in București, in zona Șoseaua Colentina - Pod Europa. O persoana a fost ranita grav, iar circulația pe sensul de intrare in Capitala a fost restricționata, anunța Brigada Rutiera.