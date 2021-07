Stiri pe aceeasi tema

- Trei autovehicule – o autoutilitara si doua autotrenuri – au fost implicate, luni, intr-un accident rutier produs pe DN 6, intre Orsova si Turnu Severin, in zona viaductului Bahna, iar unul dintre soferi, un tanar in varsta de 25 de ani, a decedat. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- O persoana a murit, iar alta a fost ranita, intr-un accident care a avut loc, luni, pe DN 6, in Mehedinti, in zona viaductului Bahna, in care au fost implicate doua TIR-uri și o dubița. „Detașamentul de Pompieri Orșova intervine cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanța…

- Trei autovehicule - o autoutilitara si doua autotrenuri - au fost implicate, luni, intr-un accident rutier produs pe DN 6, intre Orsova si Turnu Severin, in zona viaductului Bahna, iar unul dintre soferi, un tanar in varsta de 25 de ani, a decedat.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Un grav accident a avut loc, in urma cu putin timp, pe Drumul National 6, in zona viaductului Bahna, judetul Mehedinti. In impact au fost implicate trei autoturisme, o autoutilitara si doua tiruri. O persoana a fost incarcerata si nu prezinta semne vitale, iar o alta a fost transportata la spital. „Detașamentul…

- Un barbat in varsta de 41 de ani a murit, miercuri, intr-un accident rutier inregistrat pe DN 1F Cluj-Napoca – Zalau, in zona localitații Mihaiești. In mașina pe care o conducea se mai aflau o femeie de 39 de ani și un minor in varsta de patru ani, care la randul lor au fost raniți in impact. Un șofer…

- Un accident rutier in care au fost implicate patru autoturisme a avut loc, sambata dupa-amiaza, pe DN 1, la Baicoi, traficul in zona fiind restrictionat. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, patru autoturisme in care se aflau 11 persoane, dintre care patru sunt minori, au…

- Accident rutier la Valu lui Traian, Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina in aceasta dimineata, in judetul Constanta.Conform medicului Diana Claudia Tatarici, purtator de cuvand al Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, s a produs un accident rutier intre doua autoturisme, la iesire…

- Un accident grav a avut loc, marți dimineața, pe DN 1, la Nistoresti. In urma accidentului au murit cinci persoane, iar alte doua au fost ranite. Traficul rutier a fost complet blocat si deviat prin Breaza, a anuntat Politia Prahova. In accident au fost implicate doua autoturisme in care se aflau 7…