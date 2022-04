Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1H, kilometrul 44 400 de metri, intre localitatile Simleu Silvaniei si Nusfalau, judetul Salaj, s a produs un accident rutier. Din primele informatii in accident au fost implicate 4 autovehicule.Conform Infotrafic evenimentul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca doua autoturisme au fost implicate intr o coliziune frontala pe DN 67D Targu Jiu ndash; Baia de Arama, in zona localitatii Lelesti, judetul Gorj.Potrivit Infotrafic, o persoana este resuscitata la fata locului, iar alte cinci…

- Cinci mașini au fost implicate intr-un accident produs luni dimineața pe DN 22B, in județul Braila. Traficul in zona este blocat. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 22B, la ieșire din municipiul Braila catre Galați, județul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca cinci autovehicule au fost implicate intr o coliziune fata spate pe DN 22B, la iesire din municipiul Braila catre Galati, judetul Braila.Potrivit Infotrafic, in urma accidentului, trei persoane prezinta leziuni usoare, fiind…

- Un accident in care au fost implicate trei masini s-a produs, luni, pe DN 12, in judetul Harghita. Patru persoane au fost ranite, intre care un copil de un an. Acesta impreuna cu mama sa au fost deja transportati la spital, potrivit news.ro. ”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al…

- Un accident rutier a avut loc astazi pe DN 72 in judetul Prahova. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae in accident sunt implicate un autotren, o autoutilitara si un autoturism.Patru persoane au fost ranite, niciun anefiind incarcerata. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul…

- Centrul Infotrafic anunta, luni seara, ca ninge viscolit pe mai multe artere din tara, circulatia desfasurandu-se in conditii de iarna pe drumuri din centru si nord. Traficul este intrerupt pe DN 76 in judetul Hunedoara, dupa ce un TIR a derapat si a ajuns de-a latul drumului. Pe DN 17, in judetul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca doua autoturisme au fost implicate intr o coliziune fata spate pe DN 22A, intre localitatile Cataloi si Nalbant, judetul Tulcea.Din primele informatii in urma impactului doua persoane au fost ranite usor."In zona accidentului…