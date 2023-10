Accident grav în Neamț. 7 persoane au fost rănite Accident grav in Neamț, duminica dupa amiaza. 7 persoane, printre care și un copil de doar 10 ani au fost ranite. Cum s-a produs tragedia? Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt au transmis ca in urma accidentului cele doua masini au iesit de pe drum, una s-a rasturnat, iar cealalta a ajuns in sant. La momentul actual, circulatia in zona se desfasoara pe un singur fir, alternativ, arata news.ro. Unele victime au ajuns și la spital “La sosirea pompierilor, toate persoanele erau in afara autoturismelor. Sapte persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. Un barbat in varsta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

