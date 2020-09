Stiri pe aceeasi tema

Accident teribil . Doua persoane, tata și fiu, au murit pe loc.Tragedia s-a produs in urma coliziunii intre doua autoturisme Un accident rutier grav, soldat cu 2 decese, s-a produs vineri seara, intre Giurgiu și Oltenița, pe DN41.

Accident grav provocat de un tanar din Moisei. O persoana ranita in urma impactului Azi, 29 august, in jurul orei 11.00, polițiștii din Ocna Șugatag au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe D.J. 109 F.

Accident cumplit in Maramureș. Un barbat de 53 de ani a murit pe loc! Azi, in jurul orei 09:00, polițiștii Secției 7 Suciu de Sus au fost sesizați prin 112, despre faptul ca pe D.J. 109 F de pe raza localitații Coroieni, un perete de beton al unui camin subteran…

Imagini accident grav in Baia Mare. Patru victime din care una a ramas incarcerata.foto In data de 23.08.2020, la orele 23:50, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin 112 cu privire la producerea unui accident rutier in municipiu.

Tragedie aviatica. Un avion s-a prabușit la scurt timp dupa ce a decolat. Zeci de morți….. Accident aviatic in Sudanul de Sud. 17 persoane au murit conform celor mai recente informatii ale autoritatilor.

Imagini accident cumplit pe DN1C. Un copil de 7 ani a decedat, iar șase persoane sunt ranite, cinci ajungand la spital.foto+video Un accident rutier cumplit a avut loc in ieri seara pe centura de ocolire a orașului Gherla, dupa ce un șofer nu a acordat prioritate…

Accident spectaculos in urma cu puțin timp in Baia Mare. Trei mașini facute praf Accident rutier in urma cu putin timp in Baia Mare pe strada Progresului intersectie cu B. Delavrancea. Trei autoturisme implicate, una s-a rasturnat pe carosabil.

Un nou val decese in Maramures! Coronavirusul face prapad in județ 687 cazuri confirmate, 285 persoane internate si aflate sub tratament medical, 20 persoane confirmate pozitiv si izolate la domiciliu, 340 persoane vindecate si externate, 42 persoane decedate.