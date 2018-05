Stiri pe aceeasi tema

- Traficul feroviar este blocat pe ruta Constanta-Mangalia, in statiunea Neptun, dupa ce un tren a lovit o masina care a intrat pe calea ferata fara sa se asigure. Nu s-au inregistrat victime. Potrivit Centrului Infotrafic, traficul feroviar este blocat pe Magistrala 800 Constanta-Mangalia,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul feroviar este blocat pe Magistrala 800 Constanta Mangalia, pe raza statiunii Neptun, din cauza unui accident IR 8374 a lovit un autoturism care a patruns pe calea ferata, dintr un drum neamenajat, fara sa se asigure…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca trenul R4046 Baia Mare Jibou a lovit un autoturism la intersectia caii ferate cu centura orasului Jibou, judetul Salaj, din cauza neacordarii de prioritate de catre soferul autoturismului.In urma impactului au rezultat patru…

- Accident cumplit in comuna Stelnica, judetul Ialomita. Un cetatean spaniol a intrat cu masina pe trotuar si a spulberat trei persoane: o fetita de 8 ani, bunica ei in varsta de 58 de ani si un barbat. In urma impactului violent, fetita si bunica sa au murit pe loc. In afara lor, un alt barbat…

- In urma cu mai bine de o luna un grav accident feroviar avea loc la Constanta, iar doar o minune a facut ca totul sa nu se transforme intr o tragedie de proportii.Evenimentul a avut loc pe 18 martie in municipiul Constanta, in zona podului ce traverseaza bulevardul IC Bratianu in zona Lidl.Doua vagoane…

- Un grav accident rutier cu trei victime ranite s-a petrecut, miercuri dupa-amiaza, pe DN 39 in zona statiei de carburanti din statiunea Neptun, informeaza ISU Dobrogea. La fata locului salvatorii au identificat trei victime – dintre care una in coma, una in stare critica, cu fracturi multiple si traumatism…

- Deputatul PMP Ionuț Simionca a declarat, luni, intr-o conferința de presa ca propunerea sa legislativa care vizeaza montarea de bariere și semnale acustice și luminoase la trecerile la nivel cu calea ferata este la un pas de a deveni lege. „Saptamana trecuta, am susținut in comisia de transporturi…

- CFR Calatori informeaza ca in contextul temperaturilor foarte scazute si a avertizarilor meteo de vreme rea trenurile vor circula conform reglementarilor specifice conditiilor de iarna, la nivelul sucursalelor Bucuresti, Galati, Brasov, Constanta si Craiova s au instituit Comandamente de Iarna. Din…