O masina in care se aflau sase persoane a intrat vineri dimineata intr-o banda transportoare, la cariera Rosia, din judetul Gorj, soferul fiind ranit. UPDATE – Alte trei persoane au fost ranite in urma accidentului produs in cariera Rosia, anunta oficalii Inspectoratului de Politie Judetean Gorj. Este vorba despre trei pasageri aflati in autospeciala si care au fost dusi si ei la spital. „Din primele verificari efectuate de politistii ajunsi la fata locului, a reiesit faptul ca, un barbat, in varsta de 52 de ani, din comuna Borascu, judetul Gorj, in timp ce conducea o autoutilitara destinata…