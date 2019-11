Stiri pe aceeasi tema

- Imagini accident foarte grav, 22 de morti dupa ce un camion incarcat cu pietre s-a rasturnat.foto Un accident teribil petrecut azi in RD Congo s-a soldat cu decesul a 22 de persoane. Mai mult, alți zece oameni au fost raniți. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE…

- Un accident teribil petrecut azi in RD Congo s-a soldat cu decesul a 22 de persoane. Mai mult, alți zece oameni au fost raniți. Incidentul a avut loc azi in sud-estul statului RD Congo, a notat Business Standard. Un camion al unei companii miniere s-a rasturnat in zona satului Mutetenya, din regiunea…

- Traficul auto pe DN 10 a fost restrictionat pe sensul de mers catre Brasov, la iesire din Cislau, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua vehicule. Un camion incarcat cu scanduri s-a rasturnat pe carosabil, dupa ce soferul a tras de volan pentru a evita impactul cu un autoturism…

- Un nou accident grav rutier a avut loc la o trecere peste calea ferata. Un camion care transporta cereale a fost lovit de tren pe DN 59C intre localitațile Comloșu Mare și Teremia Mare. Incidentul rutier a avut loc miercuri dupa-masa, autotrenul plin cu cereale nu s-a asigurat la trecerea peste calea…

- Trei persoane au suferit multiple rani, in urma unui accident care a avut loc in Lugoj, la ieșire inspre Faget. Un autoturism s-a rasturnat in afara carosabilului, din cauza șoferului care conducea cu viteza excesiva. Incidentul, spun polițiștii, s-a petrecut la ieșirea din Lugoj, pe strada Fagetului.…

- Un accident deosebit de grav a avut loc in Turnu Magurele, in urma caruia toti cei 3 ocupanti au unei masini au murit. La volanul masinii se afla un cunoscut afacerist local, care ar fi pierdut controlul volanului din cauza vitezei. Cu el in masina se mai aflau doua persoane, bucatarul unui restaurant…

- Pe DN1A, pe raza localitații Izvoarele, traficul este restricționat intrucat un camion care circula catre Brașov a intenționat sa intoarca spre Ploiești, moment in care a intrat in șanțul de pe partea dreapta a sensului de mers Ploiești catre Brașov, informeaza purtatorul de cuvant al IJP Prahova. Polițiștii…

- Astazi, in jurul orei 16.45, un autorurism s-a rasturnat pe dealul Hațegului (DN66). Din primele cercetari se pare ca cel aflat la volan, un barbat de 68 de ani, din comuna Rachitova, nu a adaptat viteza intr-o curba periculoasa semnalizata, pe sensul Calan – Hațeg, a lovit un cap de pod și…