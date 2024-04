Stiri pe aceeasi tema

- Accident mortal. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 79, localitatea Șimand, județul Arad, un pieton a fost lovit mortal... The post Accident mortal la Șimand. Un barbat de 46 de ani care circula pe carosabil a fost lovit de camion appeared first on Special…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident in Arad pe Calea Aurel Vlaicu, langa secția de poliție. Din primele informații se pare... The post Video | Accident in Vlaicu, langa secția de poliție. Intervine descarcerarea appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Potrivit ISU Galati, la numarul unic de urgenta 112 a fost anuntata producerea unui accident rutier. Este vorba despre un camion cu piatra rasturnat, doua victime fiind incarcerate, constiente, in localitatea Ganesti din comuna Cavadinesti. „La fata locului s-au deplasat o autospeciala de la Garda…

- Trei tineri au murit și alți patru au fost raniți dupa ce doua mașini s-au rasturnat in doua curți. Tragedia a avut loc in comuna... The post Trei tineri au murit și alți patru au fost raniți in urma unui accident violent. Mașinile in care se aflau cei 7 s-au rasturnat in doua curți din satul Paraul…

- Miercuri seara, in jurul orei 20:15 a avut loc un accident rutier in municipiu, pe Calea Radnei, in intersecția cu strada Miorița. La fața locului,... The post Accident pe Calea Radnei, la intersecție cu str. Miorița. O mașina s-a rasturnat, iar alta a ajuns intr-o casa appeared first on Special Arad…

- Un autoturism a ieșit in decor in aceasta dupa amiaza pe centura ocolitoare a orașului Ineu. Din primele informații, doua persoane au ramas incarcerate. Se... The post Accident pe centura orașului Ineu! Doua victime au ramas incarcerate, una este resuscitata… appeared first on Special Arad · ultimele…

- * O groapa imensa umpluta zi de zi cu deseuri din constructii, canapele, cauciucuri, biodegradabile si plastice. * O pista europeana de biciclete disparuta sub... The post Marului ramane rusinea Aradului. Gunoaiele – faradelegea si bomba biologica de langa cea mai așteptata investiție a orașului! appeared…

- Atenție la ornamente și alte elemente care cad din cladiri in centrul Aradului! Deși cateva dintre cladirile istorice au fost renovate in ultimii ani, mai... The post Cad elemente din cornisa cladirii de langa Palatul Copiilor appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .