Accident cumplit in Turcia. Un șofer al unui autobuz a pierdut controlul volanului și a ajuns intr-un lac. Patru persoane au fost ranite in urma accidentului și au fost transportate la spital.Autobuzul, care trebuia sa urce pe un feribot, a cazut in lacul din zona debarcaderului.Pasagerii din autobuz au fost salvați de martorii accidentului. La fața locului au fost trimise mai multe echipe de salvare. Momentele de coșmar au fost surprinse de camera de supraveghere din autobuz dar și de o camera exterioara mașinii.Primele imagini il arata pe șofer cand incepe sa piarda controlul volanului, urmat…