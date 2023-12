Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, in jurul pranzului, un accident s-a produs la Unirea, dupa ce un barbat s-a urcat baut la volan și a intrat cu mașina in șanț. Conform colegilor de la alba24, accidentul s-a produs pe strada Parcului din comuna. „Din primele cercetari efectuate de polițiști rezultat ca un barbat de 60 de ani,…

- Un accident soldat cu doua victime s+a produs, ieri dupa amiaza, in Drobeta-Turnu Severin. Politia a fost sesizata de un barbat, de 44 de ani, despre producerea evenimentului rutier un accident rutier. Potrivit IPJ Mehedinti , un barbat de 42 de ani, din comuna Godeanu conducea un autoturism pe bulevardul…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier in localitatea Baleni-Sarbi. Din primele date, polițiștii au stabilit ca un barbat, de 32 de ani, din localitatea Baleni-Sarbi, in timp ce ar fi condus un autoturism pe drumul județean 711, din localitate,…

- La data de 8 octombrie a.c., in jurul orei 02:30, Poliția Municipiului Moinești a fost alertata prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgența (SNUAU) 112 de catre un barbat in varsta de 66 de ani cu privire la un incident rutier petrecut in comuna Agaș, care a rezultat in ranirea unei persoane.…

- UPDATE 2: In aceasta dupa amiaza, la ora 17.04, polițiștii Biroului Rutier, din cadrul Poliției Municipiului Barlad, au fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul ca, in municipiul Barlad, pe strada Tudor Vladimirescu, s-a produs un eveniment rutier, in care au fost implicate trei autoturisme. In…

- Un accident rutier s-a produs sambata dupa-amiaza, in curbele de la Magura, langa municipiul Bacau. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal, intr-o zona cu linie continua. In urma accidentului au rezultat 4 victime conștiente transportate la spital de ambulanțele SAJ și SMURD. Nu au fost persoane incarcerate,…

- Incidentul s-a petrecut in timp ce o coloana de blindate se deplasa la un exercițiu de rutina al militarilor francezi și belgieni, au declarat duminica, 17 septembrie, surse oficiale pentru Libertatea„Este vorba despre un blindat belgian, care a derapat și a rupt un gard al unei case dintr-o comuna…

- Doua persoane au fost ranite, luni, in urma coliziunii intre doua autoturisme pe Calea Moldovei din municipiul Bacau, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU). Pompierii au intervenit la fata locului cu modulul de descarcerare. ‘In urma accidentului au rezultat doua victime constiente,…