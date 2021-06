Stiri pe aceeasi tema

- Un minor in varsta de aproximativ 16 ani este cautat in raul Jiu, in dreptul localitatii Cotofenii din Dos, din judetul Dolj. Pentru cautarea acestuia a fost trimis un elicopter SMURD. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții ISU Dolj, astazi, Secția de Pompieri Craiova a fost solicitata…

- 57 de autovehicule “pericol iminent de accident”,depistate pe șosele de RAR, in urma unor ample acțiuni de control in șase județe din sudul țarii. Registrul Auto Roman a suplimentat numarul echipajelor de Control Tehnic in Trafic care au acționat in județele Dolj, Olt, Teleorman, Dambovița, Giurgiu…

- Un incendiu a izbucnit sambata la un centru de colectare a deseurilor de pe strada Barsanesti, in sectorul 6 al Capitalei, fiind afectate mai multe containere si o cladire cu etaj, relateaza Agerpres. Potrivit ISU Bucuresti – Ilfov, ard containere cu deseuri, cu extindere la alt corp de cladire (P+1),…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineata pe DN1 A, in localitatea prahoveana Corlatesti, fiind implicate un autoturism si o cisterna fara incarcatura. In urma impactului, 3 barbati au suferit leziuni si au fost transportati de urgenta la spital. Iata informarea transmisa…

- Accident de circulație, luni, intre Coștei și Țipari. Trei persoane au ajuns la spital dupa ce un barbat baut, cu permisul suspendat, a intrat intr-o depașire neregulamentara. In 2020, acesta a mai fost prins beat la volan, atunci fiindu-i suspendat permisul.

- Un accident rutier in care au fost implicate patru autovehicule, intre care o cisterna incarcat cu acid fosforic a avut loc, sambata dimineata, pe DN 24 Tecuci-Tisita, in apropierea localitatii Cosmesti, judetul Galati. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, remorca…

- Un grav accident de circulație s-a produs vineri dupa-amiaza pe raza localitații salajene Rastoci, in eveniment fiind implicate doua autovehicule. Articolul FOTO – Accident mortal in Salaj. Doua victime incarcerate dupa impactul cu un camion apare prima data in Someșeanul.ro .

- Accident rutier grav pe DJ 102D, in localitatea Baba Ana.Doi barbati si au pierdut viata si altul a fost ranit grav in urma unui accident rutier produs in aceasta dimineata in jurul orei 04.06 pe DJ 102D in localitatea Baba Ana.In eveniment a fost implicat un auto cu trei ocupanti.La fata locului au…