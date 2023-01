Accesorii auto iarnă. De ce ai nevoie pentru a circula în siguranță în timpul iernii Daca indraznești sa te aventurezi pe drumurile din Romania in zilele de iarna, fie ca este vorba despre circulația prin oraș, dar mai ales de aventurarea la drumuri lungi, in afara orașului, este important sa te asiguri ca ai mașina echipata corect, cu toate accesoriile utile pentru condițiile meteorologice din timpul iernii. Iata, așadar, ce trebuie sa ai in mașina in timpul iernii, pentru a preveni orice neplaceri și pentru a circula in siguranța. 1. Racleta de gheața și perie de zapada Aceste doua accesorii sunt cruciale in timpul iernii și este musai sa le ai in mașina.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

