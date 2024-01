Stiri pe aceeasi tema

- In data de 19 decembrie 2023, in jurul orei 19:45, Poliția Orașului Uricani a fost sesizata cu privire la faptul ca, in data de 19 decembrie a.c., DAMBEAN DOREL-GHEORGHE (foto), in varsta de 32 de ani, cioban in zona Valomir, din orașul Uricani, a plecat la stana in jurul orei 12:00 și nu a mai…

- O familie din Vrancea trece prin clipe cumplite, dupa ce Vali a pelcat la munca in Germania. Barbatul a disparut subit și nimeni nu mai știe nimic de el. Monica, sora lui, vrea sa il gaseasca și cere ajutorul tuturor. Vali ar fi bolnav, motiv pentru care crede ca nu este deloc in condiții de siguranța.

- Gabriel iși cauta unchiul de noua luni. In tot acest timp, anchetatorii au descoperit puține detalii despre ceea ce i s-ar fi intamplat, mai exact bicicleta lui a fost gasita intr-un loc ferit, langa un rau. Barbatul s-a certat cu fratele lui inainte de a pleca acasa, ceea ce l-ar fi determinat sa dispara.

- Trupul barbatului de 53 de ani, a carui mana a fost gasita in noaptea de vineri spre sambata in apropierea raului Dambovița, este cautat duminica și in barajul Dragoslavele, județul Argeș.Acțiunea pentru gasirea trupului barbatului de 53 de ani continua duminica, inclusiv in barajul Dragoslavele.…

- De aproape o luna, Danuț a disparut fara urma! Barbatul a fost dus cu o ambulanța la spital, pentru a face analize, iar apoi a fost plimbat de la un spital la altul. Dupa mai multe cautari, soția lui, Alina, a aflat ca Danuț a fost vazut pentru ultima data in fața unei unitați spitalicești. De atunci…

- Un test pentru amprente a aratat ca exista asemanari intre Andra și barbatul despre care tanara spune ca ar fi tatal ei. Chiar și așa, mama acestuia spune ca nici nu se pune problema ca fiul ei sa fi devenit parinte in urma cu 24 de ani, asta pentru ca nu poate avea copii.

- La data de 2 noiembrie 2023, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Aiud au intocmit dosar penal, pentru furt și amenințare și au emis un ordin de protecție provizoriu, fața de un barbat de 31 de ani, din Aiud. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in noaptea de 01/02 noiembrie…

- Stelica a fost dat disparut de 4 ani. Barbatul este de negasit din anul 2019! Sora acestuia, Garofița, și cumnatul lui, Dumitru, il cauta cu disperare și au apelat la ajutorul autoritaților. Iata ce au transmis cei doi!