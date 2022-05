Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Acces Direct, Maricel a marturisit cum s-a ajuns sa fie batut pana la sange alaturi de fratele lui. Barbatul a fost amenințat de agresor inca din anul 2017, dar situația s-a inrautațit, iar victima a ajuns la spital din cauza ranilor suferite in urma conflictului dintr-un sat…

- Cristina, presupusa amanta, vrea sa o dea in judecata pe Niculina dupa acuzațiile pe care i le-a adus. Tanara de 23 de ani susține ca a fost denigrata de catre femeie, iar acum vrea sa i se faca dreptate.

- Daniel Cașlariu, președintele asociației caritabile din Botoșani, raspunde acuzațiilor care i-au fost aduse la Acces Direct. Barbatul susține ca nimic din ceea ce Iulian Omenosu declara nu e adevarat și spune ca l-a ajutat pe Mihai.

- In exclusivitate pentru Acces Direct, mama fetiței de 13 ani se apara in fața acuzațiilor aduse de tatal disperat. Ce a marturisit femeia, mai ales pentru ca barbatul susținea ca ar fi de acord cu decizia micuței de a se muta alaturi de iubitul de 16 ani. Aceasta a ținut sa precizeze ca ii este teama…

- Marco Dulca (22 de ani), mijlocașul Chindiei Targoviște, a vorbit dupa ce fosta sa iubita, Mihaela Buzarnescu, l-a acuzat de violența domestica. Fotbalistul și jucatoarea de tenis s-au desparțit in aceasta luna dupa o relație de jumatate de an, iar Mihaela Buzarnescu (33 de ani, 121 WTA) l-a acuzat…

- In timpul vizitei sale in Polonia, in contextul razboiului din Ucraina, Joe Biden a facut cateva afirmații care l-au vizat in mod direct pe VladimirPutin. Una dintre ele insa, a zguduit scena politica internaționala, mai ales ca aceste idei nu erau prevazute in discursul de la Casa Alba. In urma cu…

- Curtea de Apel Ploiesti a dispus, miercuri 23 martie, arestarea in vederea predarii autoritatilor judiciare din Franta in cazul a cinci barbati din Prahova, retinuti in urma unei ample anchete in care au fost implicati politisti francezi, spanioli si romani.

- Dupa acuzațiile care i se aduc, Ciprian Marica a intervenit la Acces Direct. Fostul fotbalist susține ca nu știe ce se intampla și nu are nicio legatura cu acest scandal. El a mai marturisit ca parinții sai sunt implicați.