Stiri pe aceeasi tema

- Noi informații și imagini in cazul Adrianei, tanara care și-a acuzat un vecin ca ar fi obligat-o sa se prostitueze in Anglia. In imaginile furnizate de Cristina, o tanara care a stat in aceeași casa cu Adriana, apare aceasta la brațul lui Doru, presupusul proxenet. Aparent, cei doi erau fericiți impreuna…

- Fanica a venit la Acces Direct și a expus scandalul in care se afla cu vecinul ei, un antrenor de lupte cunoscut. Totuși, femeia se confrunta cu un scandal și mai mare cu fostul ei socru. Aceasta l-a acuzat pe barbat ca a batut-o cu salbaticie. Iata ce a spus fostul socru!

- Mama lui Doru, presupusul proxenet la Adrianei, a intervenit pentru fiul ei la Acces Direct. Lucica susține ca tanara e „a doua Vulpița” și ca minte cu privire la relația ei cu fiul sau. Femeia spune ca Adriana nu a fost sechestrata, ci a fost libera sa faca ce a vrut.

- Cazul Adrianei, tanara care susține ca a fost obligata sa se prostitueze de un consatean pe nume Doru, a ajuns in atenția procurorilor DIICOT. Tanara mamica și soțul ei, Catalin, au fost chemați la audieri pentru a da declarații despre ce s-a intamplat.

- In ediția de astazi de la Acces Direct, Doru, presupusul proxenet al Adrianei, a facut primele declarații, dupa ce au fost aduse mai multe acuzații grave la adresa lui. Barbatul susține ca nu a sechestrat-o pe tanara mama, ci ea a mers de buna voie. Cu toate astea, familia ei a marturisit ca ar fi fost…

- Mamica Adriana ar fi trait calvarul vieții ei dupa ce ar fi fost pacalita și tradata de cea mai buna prietena. Femeia susține ca aceasta ar fi obligat-o sa iși vanda trupul peste hotare. Fratele iubitului tinerei ar fi gasit-o și ar fi scapat-o din mainile proxeneților, dar coșmarul nu s-ar fi terminat…

- Criminalul din Argeș, care și-a macelarit intreaga familie, și-a premeditat faptele, susține un celebru medic. Barbatul banuit ca a omorat cu pietre cinci oameni, printre care și o fetița de 5 ani, intr-o casa din Bascov, langa Pitesti, județul Argeș, a fost reținut și va fi prezentat miercuri instanței…