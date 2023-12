Stiri pe aceeasi tema

- Din luna martie a acestui an, Gabriel nu mai știe nimic de unchiul lui. Minu, așa cum il alinta familia, este de negasit. De atunci, au trecut noua luni și nici urma de barbat. Trif Cosmin Mugurel a plecat de acasa, spunand ca merge la un rau din apropiere, acolo unde a fost gasita și bicicleta lui.

- De un an de zile, Bebe ar fi terorizat și amenințat de un vecin care ii face propuneri indecente nepoatei in varsta de 12 ani, dar și mamei lui. Unchiul fetiței traiește cu spaima in suflet ca s-ar putea intampla ceva, astfel ca a mers la poliție, insa momentan nu s-au luat masuri.

- O tanara al carui frate a disparut de mai bine de cinci saptamani e disperata. Nu știe nimic de cel alaturi de care a crescut de mai bine de o luna de zile. Singura informație pe care o are este aceea ca barbatul ar fi plecat sa se insoare in Moldova. Femeii nu ii vine sa creada și a cerut ajutorul…

- De aproape o luna, Danuț a disparut fara urma! Barbatul a fost dus cu o ambulanța la spital, pentru a face analize, iar apoi a fost plimbat de la un spital la altul. Dupa mai multe cautari, soția lui, Alina, a aflat ca Danuț a fost vazut pentru ultima data in fața unei unitați spitalicești. De atunci…

- Arghir, iubitul adolescentei, a rupt tacerea, dupa ce a fost acuzat, impreuna cu familia lui, ca iși exploateaza iubita. Tanarul spune ca, de fapt, fata și-a gasit liniștea alaturi de el, asta dupa ce, in trecut, a trait un coșmar din cauza tatalui.

- Un tanar, de 16 ani, din Targu Jiu, a disparut de acasa, dupa ce s-ar fi certat cu mama sa. Baiatul a plecat de peste 24 de ore de acasa. „Baiatul meu, Andrei Matei Popescu, a disparut de acasa de 24 de ore in urma unei discuții aprinse cu mama lui. Va rog din inima, sunați la 112 sau 0737940916 Matei…

- Nuțu, pe numele sau real, Curic Ioan este de negasit de doi ani. Barbatul lucra la o stana de oi și ar fi ținut captiv de patronul sau, astfel ca nu ar mai avea acces la familia sa. Fratele și cumnata sa il cauta cu disperare, dar nu mai știu nimic despre el.

- Gabriel, baiețelul de 3 ani din Botosani aruncat de mama de la etaj, s-a intors acasa. Anuntul a fost facut de Natalia Intotero, ministrul Familiei. Gabriel, in varsta de trei ani, va fi ingrijit in continuare de tatal sau. El a stat o perioada internat in spitale in Iasi si Bucuresti. Din pacate, fratele…