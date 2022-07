Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de coșmar pentru un tanar! Mihai, tatal baiețelului, este revoltat, asta dupa ce copilul sau a fost batut cu bestialitate de un barbat din cartierul din sectorului 5. Baiețelul a fost lovit intenționat cu mașina și a fost lasat pe strada, iar autoritațile l-au dus la secție pe tatal minorului.

- Dosar penal in cazul decesului subprefectului județului Salaj,Virgil Turcaș Foto: Arhiva. Politistii din Salaj au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa în cazul subprefectului Virgil Turcas, care a decedat, marti, dupa ce un acoperis de…

- Ramona de la Clejani are probleme cu legea, iar Spynews.ro a aflat ca aceasta e executata silit, asta dupa ce nu a facut plata facturilor la energie electrica. Cantareața face primele declarații la Antena Stars și susține ce s-a intamplat.

- Un barbat, angajat al unei societati comerciale, a decedat in urma unui accident de munca. Luni, la ora 15:27, dispeceratul IPJ Vrancea a primit un apel 112 prin care se anunta ca un angajat al unei societati comerciale ar fi cazut din cupa unui excavator, in timpul programului de lucru in care se executau…

- Dosar penal pentru un barbat din Teiuș care și-a batut și amenințat fosta soție: A fost emis și un ordin de protecție Dosar penal pentru un barbat din Teiuș care și-a batut și amenințat fosta soție: A fost emis și un ordin de protecție Polițiștii din Teiuș au emis un ordin de protecție provizoriu fața…

- Zlatna: Scandal in familie cu alcool și violența, terminat la Poliție. Un barbat s-a ales cu dosar penal dupa ce și-a batut soția Polițiștii din Zlatna au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-ar fi agresat soția. Aceste este acum cercetat pentru violența in familie. La data…

- Cei doi copii, de 12 ani, respectiv 14 ani, care au cazut duminica in zona rezervatiei Rapa Rosie cu un ATV de la zeci de metri inaltime, suferind multiple traumatisme, sunt frati si sunt din Alba Iulia, potrivit Politiei, care a intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. Fii…

- Politistii din Alba au deschis un dosar penal pentru catamare corporala din culpa in cazul celor doi copii de 12 ani si 14 ani care s-au prabusit cu ATV-ul intr-o prapastie, in zona rezervatiei Rtpa Rosie.