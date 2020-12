Stiri pe aceeasi tema

- Florentina Maria Mircea a apelat la „Acces Direct” cu speranța de a-și gasi in sfarșit mama. Tanara in varsta de 19 ani a fost abandonata la doua luni de la naștere și a fost crescuta de bunica, fara sa știe niciodata cum arata cea care i-a dat naștere.

- Poliția Municipiului Brașov – Biroul de Investigații Criminale a fost sesizata, la data de 17 noiembrie 2020, de catre mama unui tanar, in varsta de 16 ani din municipiul Brașov, cu privire la faptul ca fiul sau a plecat de la domiciliu la data de 16 noiembrie 2020 și nu a revenit pana in prezent. Semnalmente:…

- O tanara de 29 de ani, din municipiul Braila, a sesizat disparitia matusii sale, Stan Tanta, in varsta de 42 ani, care, in cursul zilei de joi, 29 octombrie, a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit.

- Ala, o tanara basarabeanca, susține ca traiește un coșmar, de cand propriul soț ar fi batut-o in repetate randuri cu bestialitate. Barbatul ar fi incercat chiar sa o arunce de la balcon, iar acum ea și fiul lor de doar 3 anișori risca sa ajunga pe strazi, sub cerul liber.

- O tanara in varsta de 22 de ani din Mureș a disparut de acasa in urma cu 2 zile, iar familia o cauta disperata. Fata sufera de o boala extrem de grava, iar parinții se gandesc la ce e mai rau.

- Vacanța pentru un cuplu american era cit pe ce sa se finalizeze cu o tragedie: un rechin a atacat un barbat care a decis sa inoate in mare. Soția, fiind insarcinata, fara nicio ezitare a sarit in apa și și-a salvat iubitul, transmite woman.ru. Femeia era gata sa-și sacrifice viața sa și viața viitorului…

- La data de 24 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Cocoraștii Colț au fost sesizați in jurul orei 20:45 de o femeie, din comuna Ariceștii Rahtivani, cu privire la faptul ca in jurul orei 10:00, fiica sa, numita DONICI CODRUȚA FLORINA in varsta de 20 de ani a plecat voluntar…

- Un barbat de 36 de ani, din Florești, județul Cluj, a plecat de la locuinta sa, in data de 23 septembrie, insa nu s-a mai intors la domiciliu.Citește și: Fostul șef al Jandarmeriei, audiat la DNA in calitate de suspect: ar fi vorba de incasarea unor sume de bani„Daca il vedeti, nu ezitati…