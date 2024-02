Stiri pe aceeasi tema

- Telenovela in toata regula la primaria Duda Epureni, din judetul Vaslui. Viceprimarul este acuzat ca a stricat casa unui barbat cu doi copii, dupa ce s-a iubit cu partenera acestuia de viata. Idila era cunoscuta de toata comuna, mai putin de sotul incornorat, care a aflat intamplator. Articolul Triunghi…

- Primarul din Botosani, Cosmin Andrei, ar fi fost denuntat la DNA chiar de sotul candidatei pe care a ajutat-o cu subiectele pentru concursul de angajare si cu care edilul ar fi fost in „relatii apropiate”, se arata in ordonanța procurorilor prin care l-au plasat sub control judiciar.

- Un barbat cautat de polițiștii italieni pentru ca și-a terorizat fosta soție a fost prins in Vama Stanca Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Stanca au depistat si retinut un barbat cu dubla cetatenie, romana si R. Moldova, cautat de autoritatile din Italia pentru savarsirea infracțiunii…

- O mama și copilul ei sunt acuzați de crima, dupa ce femeia și-ar fi ucis soțul in urma cu 3 ani cu ajutorul fiului minor. Barbatul a fost dat disparut in anul 2020. Atunci soția a susținut ca omul a plecat la munca in Italia, ba chiar a și divorțat in lipsa acestuia. Femeia și […]

- Oamenii legii din Moldova in comun cu carabinierii din Italia au destructurat activitatea infracționala a unui grup criminal specializat in comiterea furturilor in proporții deosebit de mari din Uniunea Europeana, in special, in orașul Milano. Activitatea infracționala a fost documentata de catre oamenii…

- Scandal intr-o familie din Alba: O femeie a fost batuta de soț. Ce masuri au luat polițiștii O femeie din comuna Berghin, județul Alba, a fost agresata de soțul sau. Polițiștii au emis ordin de protecție și au deschis dosar penal. Potrivit IPJ Alba, luni, 27 noiembrie 2023, in jurul orei 20.00, o femeie…

- Dimacheni este comuna care a fost prezentata de presa centrala ca fiind ”comuna cea mai saraca din țara”. Celebra emisiune Romania de te iubesc i-a facut o astfel de descriere din cauza lipsei totale a investițiilor și a proiectelor de investiții, lipsa pe care a constatat-o și primarul Marinel Moruz…

- O femeie din judetul Vaslui a decedat iar sotul acesteia si cei doi copii au fost raniti dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un cap de podet, pe DN 15, in localitatea Costisa, a informat astazi Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. ‘Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit…