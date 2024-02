Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat dat in urmarire internationala de autoritatile din Italia pentru santaj si extorcare de fonduri a fost prins intr-o sala de jocuri din orașul Falticeni, județul Suceava. Potrivit Inspectoratului Județean de Jandarmi Suceava, barbatul a fost descoperit in urma unor verificari la o sala de jocuri…

- Scandal mare la o Primarie in județul Vaslui. Un scandal amoros a zdruncinat liniștea comunei Duda Epureni, viceprimarul Emanuel Dragunoiu fiind acuzat de un tanar din sat, Marian Zota, ca i-a spart casa. Barbatul susține ca alesul local ar intreține, de mai bine de un an de zile, o relație extraconjugala…

- Telenovela in toata regula la primaria Duda Epureni, din judetul Vaslui. Viceprimarul este acuzat ca a stricat casa unui barbat cu doi copii, dupa ce s-a iubit cu partenera acestuia de viata. Idila era cunoscuta de toata comuna, mai putin de sotul incornorat, care a aflat intamplator. Articolul Triunghi…

- PROBLEMA… Mulți hușeni au sanatatea din ce in ce mai șubreda, dovada fiind faptul ca, la cea mai recenta ședința de Consiliu Local, reprezentanții Direcției de Asistența Sociala din Primarie au prezentat un fapt care trage un anumit semnal de alarma. Concret, asistenții sociali au aratat ca, numai de…

- POZA ZILEI… PSD Barlad, lovitura, dupa lovitura, pe piața transferurilor inainte de cele patru randuri de alegeri. Dupa modelul lui Boroș, iata ca și noul președinte interimar de la PSD Barlad, Adrian Nicolae Bobeica iși aduce in partid un jurnalist pentru a-și intari echipa de comunicare. Daca la Primaria…

- Urmarire cu focuri de arma a Poliției de Frontiera, in Botoșani. Un șofer care nu a oprit la semnalele polițiștilor a gonit kilometri intregi pe un drum de langa granița. Agenții au tras focuri de avertizare și spre cauciucurile mașinii care mergea cu viteza foarte mare. Dupa cursa nebuna cu poliția…

- LA COADA… Semaforul din imagine muncește de pomana in weekend. Clasic la noi, mai ales ca activitatea lui febrila mai mult ii incurca pe șoferi. Sa explicam. In ultimele saptamani, pe bulevardul Ștefan cel Mare și strada Traian au fost montate mai multe semafoare, care și-au dovedit utilitatea, in timpul…

- GINERICA… Primarul interimar din Pogana, Ioan Vezeteu, este foarte ambițios! Daca și-a pus in gand sa-și aduca ginerele pe post de funcționar la primaria condusa de el, mai exact la Compartimertul Apa și Canalizare, nici macar Consiliul Local, care n-a votat „nazdravania” de proiect, nu l-a putut determina…