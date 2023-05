Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu patru ani Nicu, un tanar in varsta de doar 19 ani, și-a sunat disperat rudele ca sa le anunțe ca șoferul cu care a plecat in Anglia i-ar vrea raul. Ulterior, baiatul a fost gasit fara viața și nici acum familia lui nu știe cum s-a intamplat tragedia.

- ​Medicul din București care s-a impușcat in cap cu un pistol cu bile de cauciuc a murit la spital. Surse judiciare spun ca el a incercat sa se sinucida. „Suntem suprasolicitati, hartuiti si, de prea multe ori, fara aparare. Rezultatul: stres si epuizare, o boala cu afectarea starii de sanatate fizice…

- Apar noi informații in cazul tanarului batut cu bestialitate. Calatorii susțin ca Marian a consumase bauturi alcoolice, insa analizele spun cu totul altceva. Marian nu era beat atunci cand a fost la un pas sa vad de moarte din cauza loviturilor grave.

- Drama femeii a inceput dupa ce a cazut pe gresie și s-a lovit grav la genunchi. Aceasta suferea de obezitate, avand 240 de kilograme și era la pat de doua luni.Femeia de 59 de ani a fost dusa la spitalul din Dorohoi dar a fost refuzata de medici pe motiv ca nu au aparatura necesara pentru a o trata.…

- Protest public fața de derapajele postului Romania TV in cazul morții ziaristei Iulia Marin de la Libertatea. Sute de semnaturi Un protest public semnat de peste 300 de redacții de presa și jurnaliști, asociații medicale, ONG-uri și personalitați civice a fost lansat joi seara fața de derapajele repetate…

- Gemenii Dacina Crasnanic și Traian Alexandru nu s-au cunoscut niciodata pana cand rezultatele ADN nu au demonstrat ca sunt frate și sora. Abia la 50 de ani. Detalii incredibile din povestea lor de viața au facut inconjurul lumii. Dacina a emigrat impreuna cu soțul ei in anii 90, iar Traian s-a stabilit…

- Cele mai multe decese s-au inregistrat in construcții, silvicultura și exploatare forestiera, respectiv transporturi, arata un raport privind securitatea și sanatatea in munca a lucratorilor, publicat pe 9 martie de catre Avocatul Poporului. Instituțiile din Romania nu au o baza de date comuna privind…

- Madalinei i-a fost vanduta identitatea de catre parinții ei pe o suma de bani unor straini și nu are nici pana acum acte. Intr-un reportaj se poate observa cum erau vanduți copiii in anul '90 pe sume de bani de catre parinți. Iata noi informații din cazul Madalinei!