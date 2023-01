Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți romani au platit zeci de mii de euro pentru mobila de bucatarie, insa au ajuns sa fie țepuiți. Cum se apara patronul firmei in fața acuzațiilor, dupa ce persoanele pacalite au povestit totul. Pe cine arunca Mihail Șerban vina in situația de fața. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces…

- Medicul Virgil Musta, seful Sectiei de Boli Infectioase a Spitalului ”Victor Babes” din Timisoara, care este acuzat de ANI de conflict de interese administrativ, dupa ce firma in care este asociat cu fretele sau a incheiat un contract de prestari servicii medicale cu spitalul la care Musta lucra,…

- Cristina a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca a fost țepuita de o filma de haine, asta dupa ce a facut o comanda online. Cristina a comandat-o un trening care era la reducere, insa la schimb a primit o rochie. Femeia a incercat sa ia legatura cu firma de haine, insa nu a mai primit niciun…

- Mai multe persoane au fost țepuite de o fosta prezentatoare TV, asta dupa ce și-au comandat mobila de la firma ei. Un barbat care ii era prieten a marturisit ca a platit 28.000 de lei pentru a-și amenaja locuința, insa a fost țepuit de cea care ii era prietena inca din copilarie.

- In exclusivitate pentru Acces Direct, o femeie a povestit cum a fost pacalita de patroana unei firme, dupa ce a comandat mobila de pe internet. Ce a primit Adina, dupa luni de zile, chiar daca a platit mii de lei pentru a-și amenaja locuința.

- Obiectul si scopul documentatiei il constituie prestarea serviciilor de proiectare Reactualizare Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul de investitii "Regularizarea Vailor Agigea si Lazu, judetul Constanta" Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral a atribuit un contract, in urma unei licitatii…

- Magistrații judecatoriei Sebeș au condamnat un barbat din Dolj la pedeapsa de de doi ani inchisoare, in regim de detentie, pentru savarsirea infractiunii de efectuare de operațiuni financiare in mod fraudulos in forma continuata. In actul de sesizare s-a retinut ca, in zilele de 28.03.2020, 29.03.2020…

Phil Foden a semnat un nou contract cu Manchester City, care il va mentine pe mijlocasul Angliei la club pana in 2027, informeaza News.ro.