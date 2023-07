Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 847604 166 din 12 iulie 2023 BULETIN DE PRESA VACANTA FARA PRIMEJDII Politistii Biroului Siguranta Scolara sunt aproape de elevi si pe timpul vacantei. Astfel, cu ocazia derularii activitatilor din cadrul Scolii de vara Copilarie binecuvantata desfasurate la Parohia ortodoxa Buna Vestire din cartierul…

- Unchiul Nicu nu se lasa pana cand nu ii reunește pe cei patru copii ai cumnatei sale. Barbatul spune ca mai exista un nepot de care nu știe mai nimic, așa ca, spera ca va da de el curand, astfel incat averea sa fie imparțita.

- Mariana, femeia acuzata ca și-a abandonat mama dupa ce au fost semnate actele pentru casa, are o cu totul alta versiune a poveștii. Aceasta spune ca, de fapt, Dobrița nu iși dorește sa fie ingrijita de ea și nici nu ar fi primit-o in casa.

- Dupa ce Dobrița a semnat un contract de uzufruct, document in care scria ca Mariana este proprietara casei dupa moartea sa, cele doua au ajuns in instanța. Cea care se ocupa, in prezent, de batrana este fiica sa cea mai mare, Vasilica, tot ea fiind cea care incearca sa anuleze contractul.

- O femeie in varsta de 88 ani spune ca fiica sa cea mai mica nu s-a ingrijit de ea, dupa ce ar fi semnat un contract in care urma ca toata averea ei sa ii ramana acesteia. Dobrița susține ca Mariana a plecat, dupa ce a vazut ca are actele gata și chiar și-ar fi jignit și lovit mama.

- O bunica nu știe ce sa mai faca pentru a-i avea alaturi de ea pe toți nepoții ei. Cu toții au fost lasați de parinți in grija femeii, insa de sora lor nu se mai știe nimic. Andreea a fost abandonata in maternitate dupa naștere. Ce a marturisit Flori, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Geta Sterp, mama celebrilor frați Culița și Iancu, vedete consacrate de televiziune, dar și a fetelor Ileana și Geta, sau Getuța, cum mai e alintata, e in al noualea cer de fericire. Va incheia anul cu nu mai puțin de patru nepoți, insa pariul ei ei personal ar fi puțin diferit. Un calcul simplu indica…

- Cristina susține ca de mai mulți ani nu știe nimic de mama sa. Femeia a fost salvata de la moarte de matușa sa, care ar fi avut de grija de ea și spune ca a incercat sa ia legatura cu cea care i-a dat viața. Despre tatal sau nici nu vrea sa auda, mai ales ca barbatul s-a recasatorit și nu s-a simțit…