- Mariana și soțul ei au divorțat in 2022, dupa 37 de ani de casnicie. Femeia spune ca a ajuns la capatul puterilor, asta dupa ce barbatul ar fi dator la mai multe banci. Ar fi facut imprumuturi in numele lui, dar banii ar fi ajuns la doua vecine.

- Gabriela Arsene, fosta soție a baronului fugar, trebuie sa plateasca o suma impresionanta. O firma de recuperare a creanțelor a obținut poprire pe conturile femeii pentru plata sumelor datorate, aproximativ 24.000 de euro. Datoriile aparțin firmei de familie. Ionel Arsene a ieșit din afacere in anul…

- Mariana este revoltata, dupa ce soția fratelui ei decedat ar fi incercat sa puna mana pe casa in care a locuit o buna perioada cu barbatul. Cumnata ei și-a refacut viața la scurt timp dupa ce a ramas vaduva și are deja și un alt copil cu altcineva.

- Maria, fiica Marianei, spune ca mama ei minte! Adolesenta a vorbit despre cultul religios in care a intrat in luna ianuarie a acestui an. Iata ce declarații a facut tanara la Acces Direct de la Antena Stars, cu privire la situația ei din prezent!

- Crima la stana? Se implinesc 7 ani de cand mama Victoria lupta pentru a-i face dreptate fiului sau care a fost gasit mort langa stana la care lucra. Barbatul fusese dat disparut, iar trupul neinsuflețit a fost gasit dupa aproape trei saptamani dupa ce autoritațile au fost alertate.

- Un martor cheie a aparut in ancheta cu privire la moartea Ginei, femeia de afaceri din Targu Mureș. Barbatul a vorbit cu Aurel, iubitul acesteia, și a aflat mai multe detalii, intr-un moment tensionat.

- Despre Dorin Cioaba s-a aflat ca a intrat in vizorul Fiscului. Și ca mai multe bunuri ale sale vor fi scoase la licitație. Administrația Finanțelor Publice a județului Sibiu va scoate la vanzare, la sfarșitul lunii februarie, mai multe bunuri ale lui Dorin Cioaba, informeaza Turnul Sfatului. E vorba…

- Dorin Cioaba a fost executat silit de Fisc. Peste aproximativ doua saptamani de zile, mai exact pe data de 28 februarie 2024, bunurile regelui romilor vor fi scoase la licitație la sediul de pe Calea Dumbravii.