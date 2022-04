Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Acces Direct, Roxana Vașniuc a marturisit cum se pregatește pentru Paște. Indragita artista a fost vizitata de cei cinci artiști de la ferma, Oana Tomoiaga, Andreea Haisan, Alexandru Bradațeanu, Gabriel Dumitru și Paul Ananie. Aceștia s-au distrat pe cinste, in prag de sarbatoare.

- Carmina, fiica lui Liviu Varciu din relația cu Ami Teiceanu, a facut o schimbare radicala de look. Tanara a surprins pe toata lumea cand a anunțat ca a renunțat la parul lung și s-a tuns bob. Inainte de Paște, Carmina Varciu, in varsta de 19 ani, a simțit nevoia unei schimbari de look, astfel ca a dat…

- Bianca Dragușanu, nevoita sa renunțe la vacanța din Dubai. Ce s-a intamplat cu vedeta și cu fiica sa, a explicat in exclusivitate pentru Impact.ro. Fosta asistenta tv iși planuise sa-și duca mama și fiica pentru prima oara, in vacanța, in Dubai. Decizia vine, dupa ce a decis sa incheie relația cu Gabi…

- Karmen Simionescu a luat pe toata lumea prin surprindere recent! Fiica lui Adrian Minune a decis ca este momentul potrivit pentru o schimbare radicala de look, astfel ca nu a stat pe ganduri și a mers imediat la unul dintre cele mai renumite saloane de infrumusețare din București. Iata cum arata cantareața…

- Maria ar fi nascut un copil perfect sanatos. Dupa ce a nascut, a mers sa il vada. Și acum rememoreaza cu drag acel moment, spunand ca era foarte mandra pentru ca urma sa il stranga in brațe pentru prima oara. Ulterior, dupa doua zile de la naștere, medicii i-au spus ca bebelușul a murit. Cu toate acestea,…

- Harry Kane (28 ani) a inscris in meciul amical impotriva Elveției, caștigat de Anglia, scor 2-1, și a devenit al doilea cel mai bun marcator din istoria naționalei „Albionului”, cu 49 de reușite. Doar Wayne Rooney are mai multe goluri inscrise pentru Anglia, 53. Atacantul lui Tottenham a ieșit din nou…

- Alex Bodi este un tata responsabil și grijuliu atunci cand vine vorba de fetița lui, Selena. Cei doi petrec destul de mult timp impreuna, iar micuța lui a marturisit pe rețelele de socializare ca vrea sa-i calce pe urme tatalui ei.

- Mama Marinei, tanara care ar fi fost ucisa de iubit, face dezvaluiri cutremuratoare. In exclusivitate pentru Acces Direct, femeia a marturisit ca spera ca se va face dreptate, dar și ca nu i se pare normal ca barbatul sa fie arestat la domiciliu. Cum se apara Alex Iordan.