Cum ajută Asociația „Hair” tinerii șomeri buzoieni

O asociație buzoiană are parteneri din șapte țări într-un proiect care urmărește creșterea potențialului antreprenorial al tinerilor șomeri. Este vorba despre Asociația „Hair Redivivus” care va demara în această săptămână mobilitatea tinerilor „We are business pioneers for social innovation”… [citeste mai departe]