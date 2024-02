Stiri pe aceeasi tema

- In cea de a opta ediție, telespectatorii au putut observa cum baieții au avut de rezolvat un puzzle din cuburi uriașe in timp ce raspund contracronometru la mai multe intrebari despre viața de cuplu. Iata cum s-a desfașurat proba concurenților in urma careia s-a decis primul cuplu propus spre eliminare.

- Roxana Blenche este un bucatar cu experiența și a aratat acest lucru inclusiv atunci cand a trebuit sa gateasca cu capul in jos, fiind legata de tavan, impreuna cu soțul ei. Nici partenerul ei, Catalin, nu s-a lasat mai prejos și au facut echipa buna la proba din aceasta seara de la Power Couple Romania.

- In cea de a patra ediție, telespectatorii au putut observa cum intensitatea probelor crește! A doua etapa a celei mai incitante competiții a cuplurilor, prezentata de Dani Oțil, i-a surprins pe barbați intr-o noua ipostaza – un test ca o rostogolire palpitanta printre amintiri.

- In aceasta seara, de la ora 20:30, la Antena 1 urmeaza marea premiera Power Couple Romania – La bine și la greu, show-ul care redefinește relația de cuplu. Cea mai așteptata competiție a cuplurilor, prezentata de Dani Oțil, aliniaza la start 9 perechi de vedete, gata sa se intreaca pentru a obține titlul…

- Competiția „Power Couple Romania – La bine și la greu” va debuta pe 5 februarie la Antena 1. Noua cupluri de vedete vor trece prin teste extreme, dar și situații comice care vor scoate la iveala cat de bine se cunosc cu adevarat partenerii. Printre participanți care au acceptat provocarea se numara…

- Din 5 februarie, la Antena 1, Power Couple Romania – La bine și la greu provoaca noua cupluri de vedete sa treaca prin teste extreme, dar și situații comice care vor scoate la iveala cat de bine se cunosc cu adevarat partenerii, cata incredere au, de fapt, unul in celalalt și care sunt punctele tari…

- Roxana Blenche și Catalin Bucur se numara printre cuplurile care și-au testat limitele la Power Couple Romania – La bine si la greu. Cei doi au povestit cum au luat hotararea de a pleca in Malta, dar au dat detalii și despre cum au ajuns sa formeze un cuplu.