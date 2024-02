Stiri pe aceeasi tema

- O decizie a unei instanțe din Romania pare foarte nedreapta. Asta face ca doi soți sa vina de urgența la București, dupa ce Maria, asistent maternal, a preluat un copil, la cateva zile de la naștere, abandonat fiind de catre mama biologica, care nu a vrut nici sa ii faca acte și a fugit nepasandu-i…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului din Galați a decis sa ii ia copii femeii de 38 de ani, cunoscuta cu probleme psihice, care și-a abandonat o zi in spital fiul de 9 ani

- Angela și Ion au devenit parinți in urma cu 44 de ani, atunci cand femeia a adus pe lume o fetița. Micuța a fost nascuta prematur la un spital din Alexandria, dar la atația ani distanța, cei doi cred ca, de fapt, fiica lor a fost furata din spital și data altei familii.

- Mirela iși dorea de 11 ani sa devina mama, dar in urma cu cinci zile, medicii i-au spus ca bebelușul ei a murit, la doar o zi de cand a nascut. Femeia a adus pe lume o fetița la un spital din Focșani și susține ca fiica ei a fost omorata chiar de medicii care au asistat-o la naștere. In trecut, și alte…

- Au aparut noi detalii cutremuratoare in cazul anchetei fetiței in varsta de 9 ani care a fost ucisa in bataie de propria mama. Se pare ca și cele doua surori mai mici ale fetei care a murit in urma batailor primite de la cea care i-a dat viața au si ele urme de violenta pe corp. Astfel, Directia Generala…

- Cele doua surori mai mici ale fetitei de 9 ani care a murit in urma batailor primite de la mama au si ele urme de violenta pe corp. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Galati a anuntat Politia, propunand expertize medico-legale si in cazul lor. Autoritatile au fost…

- Ieri, la Acces Direct, un vecin din cartierul in care locuia Marian Claudiu Balan a declarat ca anchetatorii nu au facut cercetari și in curtea unei case care se afla in apropierea locuinței profesorului. Barbatul crede ca Anișoara și fiul cel mare l-ar fi ucis pe profesor și i-ar fi ingropat trupul…

- Catalin susține ca este singurul sprijin al familiei lui și ca este nevoit sa o creasca și pe fiica cumnatei lui, care nu a fost recunoscuta de tata. Ba mai mult, gura lumii spune ca, de fapt, Catalin ar fi tatal copilului și ca de aceea iși da atat de mult interesul fața de fetița.