Acaemia Hagi 2011, victorii categorice cu Galatasaray si Istanbul Basaksehir (GALERIE FOTO)

- Echipa Academiei Hagi 2011, pregatita de Bogdan Ciocanel antrenor si Mihai Stere director coordonator , va sustine in aceasta saptamana, in Turcia, o serie de partide extrem de puternice in compania unor adversari de calibru.Constantenii fac depalsarea spre Turcia marti, 3 octombrie 2023, iar miercuri,…

- Ianis Hagi are probleme mari la Glasgow Rangers și se gandește sa-și incerce norocul la alta echipa, dar Mircea Lucescu il sfatuiește sa nu semneze cu Galatasaray, formația din Turcia unde tatal sau este privit ca un zeu. Antrenorul lui Dinamo Kiev a acordat un interviu exclusiv pentru playsport.ro…

- Internaționalul roman Olimpiu Moruțan a fost vandut de catre Galatasaray la Ankaragucu, dupa ce sezonul trecut a fost imprumutat la Pisa. In schimbul fotbalistului in varsta de 24 de ani, gruparea din capitala Turciei a platit trei milioane de euro. Moruțan, care in aceasta vara a mai fost ofertat de…

- Olimpiu Moruțan a fost imprumutat in sezonul trecut de Galatasaray la Pisa, iar internaționalul roman nu va ramane sa joace nici in acest sezon la campioana Turciei. Acesta va fi imprumutat la o alta echipa din Turcia.

- Printre echipele care au fost invinse de echipa antrenata de Bogdan Ciocanel se numara KAA Gent, Glasgow Rangers sau Eintracht Frankfurt.Echipa Academiei Hagi 2011 antrenor, Bogdan Ciocanel a participat la puternicul turneu "U13 Tournament Bierbeek 2023ldquo;, competitie care s a desfasurat in Belgia,…

- Giovanni Becali face un anunț de ultima ora, in exclusivitate pentru playtech.ro. Alexandru Cicaldau are șanse mari sa joace sezonul urmator la Konyaspor, echipa care a terminat pe locul opt in prima liga din Turcia. Presa locala anunța ca este vorba de un imprumut, cu drept de cumparare, al fotbalistului…

- Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta SA va avea un nou terminal cu turn de control si o parcare generoasa la sol in cadrul proiectului finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare POIM in valoare de 178.562.293,8 lei Contractul de executare a lucrarilor pentru noul terminal…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de Belgia cu scorul de 3-0 (25-22, 25-14, 25-17), miercuri seara, la Bekescsaba, in ultimul sau meci din Grupa a II-a a Campionatului European de volei feminin Under-17 din Serbia si Ungaria. Tricolorele au cedat dupa 67 de minute si au ocupat ultimul loc, opt, in…