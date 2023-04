Stiri pe aceeasi tema

- Meciurile de sambata din preliminariile pentru Euro 2024 au adus victoria categorica a Spaniei in partida cu Norvegia, scor 3-0, in timp ce Croația a obținut doar o remiza pe teren propriu in compania Țarii Galilor.

- Cele 8 echipe calificate in sferturile Champions League! In urmatoarea etapa a competiției vor merge: Manchester City, Benfica, Real Madrid, AC Milan, Napoli, Chelsea, Inter și Bayern. Astazi s-au aflat numele ultimelor doua echipe calificate in sferturi: Real Madrid și Napoli. Real Madrid a invins-o…

- LIVE BLOG Meciurile zilei din campionatele importante din Europa au fost pe www.as.ro! Toate rezulatele sunt AICI. Rezultatele zilei in ligile de top sunt pe www.as.ro! Real Madrid – Atletico Madrid 1-1, LIVE SCORE Min. 85: Alvaro Rodriguez restabilește egalitatea cu o lovitura de cap! Min 78: Jose…

- Karim Benzema s-a declarat extrem de fericit, dupa ce a reusit o „dubla” in partida dintre Liverpool si Real Madrid. Atacantul francez a dezvaluit ca isi doreste o alta victorie in meciul retur din optimile UEFA Champions League, meci care se va desfasura pe Santiago Bernabeu, peste trei saptamani.…

- Real Madrid a obținut o victorie extrem de importanta in deplasarea cu Osasuna, scor 2-0, in La Liga. Tot sambata, Manchester City a facut un pas greșit in Premier League. Echipa lui Pep Guardiola a remizat cu Nottingham Forest, scor 1-1, și a ramas la doua puncte in spatele liderului Arsenal. „Tunarii”…

- Barcelona s-a distrat cu Sevilla, in timp ce Manchester City si Real Madrid au fost invinse la limita, in ultima runda. De cealalta parte, Ciprian Tatarusanu a fost invins cu scorul de 1-0 de Inter, in derby-ul din Milano. Tottenham a invins-o pe Manchester City cu scorul de 1-0. Cu acelasi scor a pierdut…

- A fost fotbal-spectacol in Europa! Real Madrid a remizat cu Real Sociedad in derby-ul din La Liga. A fost show si in Italia, acolo unde Napoli – AS Roma s-a terminat 2-1. Giovanni Simeone a inscris un gol urias pentru liderul din Serie A, in Derby del Sole. Cele mai tari partide au fost in […] The post…

- Cristiano Ronaldo a fost titular si capitan la Al-Nassr, in timp ce Arsenal s-a impus in derby-ul nebun cu Manchester United. Rezultatele zilei, din meciurile tari din Europa, sunt pe AS.ro! Barcelona si Real Madrid s-au impus si ele in partidele de Spania, si mentin deschisa lupta la titlu in La Liga.…